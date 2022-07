Lazio, Lotito ai tifosi: “Se qualcuno fischia vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Se qualcuno fischia questa sera significa che qualcosa di buono abbiamo fatto”. Queste le parole con cui Claudio Lotito ha aperto il proprio discorso di fronte ai propri tifosi in occasione della presentazione della nuova maglia avvenuta sul palco di Piazza del Popolo, a Roma. Il presidente della Lazio ha poi proseguito: “Se siamo qui siamo per portare avanti un percorso di crescita legato non solo ai risultati, la nostra forza siete voi. Contrariamente ai nostri detrattori, la Lazio è un punto di partenza, non di arrivo. La vostra passione darà sempre lustro al club che sarà il futuro del calcio a Roma. Noi vogliamo parlare con i fatti, che testimonieranno che abbiamo portato avanti un percorso che ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) “Sequesta sera significa chedi”. Queste le parole con cui Claudioha aperto il proprio discorso di fronte ai propriin occasione della presentazione della nuova maglia avvenuta sul palco di Piazza del Popolo, a Roma. Il presidente dellaha poi proseguito: “Se siamo qui siamo per portare avanti un percorso di crescita legato non solo ai risultati, la nostra forza siete voi. Contrariamente ai nostri detrattori, laè un punto di partenza, non di arrivo. La vostra passione darà sempre lustro al club che sarà il futuro del calcio a Roma. Noi vogliamo parlare con i fatti, che testimonieranno cheportato avanti un percorso che ...

