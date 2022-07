Lazio, al via la seconda giornata di visite mediche (Di lunedì 4 luglio 2022) Per Lazio è iniziato il secondo giorno di visite mediche che danno al via la prima parte del ritiro per preparare la nuova stagione La stagione della Lazio è iniziata ieri e oggi la società è pronta a accogliere gli altri giocatori per la seconda parte di visite mediche. Arrivati Paideia Lazzari, Pedro, Luka Romero, Raul Moro e Ciro Immobile. Al termine della visite tutta la squadra si unirà e nei prossimi giorni partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Perè iniziato il secondo giorno diche danno al via la prima parte del ritiro per preparare la nuova stagione La stagione dellaè iniziata ieri e oggi la società è pronta a accogliere gli altri giocatori per laparte di. Arrivati Paideia Lazzari, Pedro, Luka Romero, Raul Moro e Ciro Immobile. Al termine dellatutta la squadra si unirà e nei prossimi giorni partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

