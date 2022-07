Inter, dalla Germania spunta un nuovo nome per la difesa: idea Akanji, questa la cifra richiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo un grande inizio di mercato, con gli arrivi di Lukaku, Mkhitaryan, Asllani, Onana e quello prossimo di Bellanova, che ha svolto oggi le... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo un grande inizio di mercato, con gli arrivi di Lukaku, Mkhitaryan, Asllani, Onana e quello prossimo di Bellanova, che ha svolto oggi le...

Pubblicità

cmdotcom : #Inter, dalla #Germania spunta un nuovo nome per la difesa: idea #Akanji, questa la cifra richiesta - marcodemartini5 : @dell_inter @Marco09083222 @DonDie_Sospeso @Inter @acmilan @capuanogio Vedremo se l' Italia ha agito in modo legal… - JuventusThinghs : Dobbiamo dirlo chiaramente: sei un vero juventino solo se nel caso in cui la Juve fosse fuori dalla lotta scudetto… - FcInterNewsit : Palombo e il periodo all'Inter: 'Quattro mesi non voluti da me, non sarei mai voluto andare via dalla Samp' - DalbertGOAT : @MajinMarotta vogliono la buonauscita per pareggiare la differenza tra lo stipendio che gli da l’inter, e quello ch… -