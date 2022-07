Francesca Pascale sposa Paola Turci, la reazione di Silvio Berlusconi spiazza tutti (Di lunedì 4 luglio 2022) Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana, con una cerimonia molto intima che ha visto l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice romana giurarsi amore eterno. Ma sono in tanti a domandarsi come abbia preso la notizia Silvio Berlusconi. Era da tempo, ormai che correva voce che Francesca Pascale e Paola Turci si stessero frequentando, e che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma le due donne non hanno mai voluto stare sotto ai riflettori, e la loro relazione è rimasta sempre avvolta nel mistero. Di punto in bianco, è arrivata la notizia del loro matrimonio, che ha lasciato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 luglio 2022)si sonote. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana, con una cerimonia molto intima che ha visto l'ex compagna die la cantautrice romana giurarsi amore eterno. Ma sono in tanti a domandarsi come abbia preso la notizia. Era da tempo, ormai che correva voce chesi stessero frequentando, e che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma le due donne non hanno mai voluto stare sotto ai riflettori, e la loro relazione è rimasta sempre avvolta nel mistero. Di punto in bianco, è arrivata la notizia del loro matrimonio, che ha lasciato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - Sten298 : RT @Linkiesta: In quest’epoca si può dire di tutto. Il problema è che non ti fanno mai una pernacchia Se #TommasoZorzi la smette di lament… - infoitinterno : Francesca Pascale e le nozze con Paola Turci: la dedica della cantante fa emozionare -