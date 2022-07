Emergenza idrica a Marano, Borrelli contro commissari: “Hanno confuso commissariamento per una vacanza” (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ ancora Emergenza idrica a Marano. Questa mattina si sono recati al Comune i consiglieri regionali Borrelli e Di Fenza per un incontro con i commissari prefettizi, incontro che però non c’è stato. Borrelli chiede le dimissioni della commissione: “Hanno confuso il commissariamento al Comune di Marano per una grande vacanza”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ ancora. Questa mattina si sono recati al Comune i consiglieri regionalie Di Fenza per un incon iprefettizi, inche però non c’è stato.chiede le dimissioni della commissione: “ilamento al Comune diper una grande”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

