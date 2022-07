“È il canale di rifornimento della droga a Bitonto” | arrestato a poche ore dalle nozze insieme ad altre 24 persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si doveva sposare oggi, ma è finito in carcere. C’è anche Ottavio Di Cillo, 42enne di Cassano delle Murge, tra le 25arrestate dai carabinieri di Bari, in un’operazione coordinata dalla Dda. In carcere oltre a Di Cillo e il presunto capo clan Francesco Colasuonno, detto Ciccio, di 35 anni, e un collaboratore di giustizia agli arresti domiciliari. L’indagine, denominata ‘Porta Robustina‘, luogo simbolo del conflitto con il clan Conte per il controllo dello spaccio a, è partita dopo la faida del 2017 che culminò, il 30 dicembre di quell’anno, nell’omicidioanziana innocente Anna Rosa Tarantino, uccisa durante un inseguimento tra pusher dei due gruppi criminali rivali. Alle 25arrestate oggi (43 in totale gli indagati) sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al ...