Apple Watch Series 8: display più grande del 5% (Di lunedì 4 luglio 2022) Nell’ottobre dello scorso anno, Young ha suggerito che l’Apple Watch Series 8 potrebbe essere disponibile in tre dimensioni del display. Ora, rispondendo a una domanda sulle voci su Twitter, Young afferma che le dimensioni aggiuntive del display che si uniscono alla gamma di Apple Watch saranno di 1,99 pollici in diagonale. Allo stesso modo, l’analista Jeff Pu ha affermato che il fornitore Apple Luxshare sarà l'”unico fornitore” per un modello di Apple Watch da 2 pollici “di fascia alta” quest’anno. Sembra probabile che la dimensione del display da 1,99 pollici presentata da Young sia stata semplicemente arrotondata da Pu. Una dimensione del display di Apple ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 4 luglio 2022) Nell’ottobre dello scorso anno, Young ha suggerito che l’8 potrebbe essere disponibile in tre dimensioni del. Ora, rispondendo a una domanda sulle voci su Twitter, Young afferma che le dimensioni aggiuntive delche si uniscono alla gamma disaranno di 1,99 pollici in diagonale. Allo stesso modo, l’analista Jeff Pu ha affermato che il fornitoreLuxshare sarà l'”unico fornitore” per un modello dida 2 pollici “di fascia alta” quest’anno. Sembra probabile che la dimensione delda 1,99 pollici presentata da Young sia stata semplicemente arrotondata da Pu. Una dimensione deldi...

Pubblicità

GaetanoGabrie10 : RT @GizChinait: Questa è la stazione di ricarica definitiva per i vostri dispositivi Apple #Hekka #Offerte - duca86 : @hoos_yerdaddy A parte gli scherzi l’Apple Watch mi segna le ?? come passi ?? - exitlight_ : @pwopah_ Ho preso l’Apple Watch! Molto comodo se non vuoi dissanguarti in una sola volta - saggeofferte : Apple Watch Cinturino Sport Rosarancio a 37,99€ - GizChinait : Questa è la stazione di ricarica definitiva per i vostri dispositivi Apple #Hekka #Offerte… -