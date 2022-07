Alfonso Signorini sorpreso da un attacco micidiale| Ingratitudine assurda: “Una faccia tosta da paura” (Di lunedì 4 luglio 2022) Il conduttore Alfonso Signorini mai si sarebbe aspettato un attacco come quello ricevuto in queste ore, che dimostra un’Ingratitudine smisurata nei suoi confronti. Alfonso Signorini al GF Vip – Screenshot YoutubeLa settima edizione del GF Vip non è ancora cominciata e già arriva la prima polemica, sollevata da una insospettabile, che prende di mira senza alcune pietà Alfonso Signorini, contro il quel vengono mosse accuse mai sentite prima. A parlare senza freni è la principessina etiope Clarissa Selassié, che rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua sulle due prossime opinioniste, la riconfermata Sonia Bruganelli e la novità Orietta Berti. La giovane principessa ci è andata ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il conduttoremai si sarebbe aspettato uncome quello ricevuto in queste ore, che dimostra un’smisurata nei suoi confronti.al GF Vip – Screenshot YoutubeLa settima edizione del GF Vip non è ancora cominciata e già arriva la prima polemica, sollevata da una insospettabile, che prende di mira senza alcune pietà, contro il quel vengono mosse accuse mai sentite prima. A parlare senza freni è la principessina etiope Clarissa Selassié, che rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua sulle due prossime opinioniste, la riconfermata Sonia Bruganelli e la novità Orietta Berti. La giovane principessa ci è andata ...

