Turista americano disperso a Capri: ricerche in corso (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri – Capri sono in corso da ieri le ricerche, sia via mare che via terra, di un cittadino americano di cui si sono perse le tracce dopo essere sceso con un tender da uno yacht. Non è ancora chiaro dove si sia diretto e se fosse in compagnia di qualcuno. Mobilitati Polizia, Carabinieri e Guardia Costiera nelle ricerche del disperso. Non sono ore serene per l'isola, teatro questa mattina della tragedia che ha visto perdere la vita a un 20enne di Taranto, annegato nelle acque antistanti la spiaggia libera di Marina Grande. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

