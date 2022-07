Spazio, l’altro fianco della Nato. Una strategia (Di domenica 3 luglio 2022) Nei moderni scenari operativi, le risorse spaziali sono key enabler di operazioni più complesse e il loro uso è fondamentale quando si tratta di anticipare le minacce e rispondere alle crisi con rapidità, efficacia e precisione. I sistemi spaziali sono cruciali per comunicazione e intelligence, sorveglianza, navigazione, geolocalizzazione, situational awareness e capacità di identificare tempestivamente (early warning) minacce provenienti da attori ostili. In altre parole, si può affermare che l’accesso libero e sicuro alle risorse spaziali sia una delle condizioni essenziali per la conduzione delle operazioni Nato negli altri domini operativi. Venendo meno tale condizione, e cioè senza la mole di informazioni fornite dai satelliti, o le capacità da essi abilitate, lo «Spazio di manovra» dell’Alleanza nelle attività che su di esse fanno affidamento ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) Nei moderni scenari operativi, le risorse spaziali sono key enabler di operazioni più complesse e il loro uso è fondamentale quando si tratta di anticipare le minacce e rispondere alle crisi con rapidità, efficacia e precisione. I sistemi spaziali sono cruciali per comunicazione e intelligence, sorveglianza, navigazione, geolocalizzazione, situational awareness e capacità di identificare tempestivamente (early warning) minacce provenienti da attori ostili. In altre parole, si può affermare che l’accesso libero e sicuro alle risorse spaziali sia una delle condizioni essenziali per la conduzione delle operazioninegli altri domini operativi. Venendo meno tale condizione, e cioè senza la mole di informazioni fornite dai satelliti, o le capacità da essi abilitate, lo «di manovra» dell’Alleanza nelle attività che su di esse fanno affidamento ...

