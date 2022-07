Sampdoria, Sabiri: ‘Nella storia con il gol al Genoa. La mia riconferma? Non ho timori’ | Serie A (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 11:18:00 Arrivano conferme: L’avventura di Abdelhamid Sabiri alla Sampdoria è praticamente appena iniziata, ma il trequartista ex Ascoli è già nella storia blucerchiata. La rete che ha affossato il Genoa nel derby, molto probabilmente, non verrà mai dimenticata a Genova. E lo stesso Sabiri ne è ben consapevole: “Il gol al Genoa nel derby, che deciso una partita chiave per la nostra salvezza, è senza dubbio il più importante della mia vita calcistica. E credo anche che per tutta la gente blucerchiata sia ricordata come una rete speciale” ha detto a La Gazzetta dello Sport. Sabiri è felice di essere approdato alla Samp: “Ho trovato un ambiente ideale, dove tutti mi hanno accolto benissimo. Non ho patito il cambio di categoria. I compagni, Giampaolo, Faggiano, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 11:18:00 Arrivano conferme: L’avventura di Abdelhamidallaè praticamente appena iniziata, ma il trequartista ex Ascoli è già nellablucerchiata. La rete che ha affossato ilnel derby, molto probabilmente, non verrà mai dimenticata a Genova. E lo stessone è ben consapevole: “Il gol alnel derby, che deciso una partita chiave per la nostra salvezza, è senza dubbio il più importante della mia vita calcistica. E credo anche che per tutta la gente blucerchiata sia ricordata come una rete speciale” ha detto a La Gazzetta dello Sport.è felice di essere approdato alla Samp: “Ho trovato un ambiente ideale, dove tutti mi hanno accolto benissimo. Non ho patito il cambio di categoria. I compagni, Giampaolo, Faggiano, ...

Pubblicità

sportli26181512 : Sampdoria, Sabiri: 'Nella storia con il gol al Genoa. La mia riconferma? Non ho timori': L'avventura di Abdelhamid… - nolvini : @WLT79 Sabiri (Sampdoria). In rampa di lancio e credo utile nella linea dei trequartisti. Migliorato quest'anno. Politano in uscita. - TMWSampdoria : Sampdoria, Sabiri con i giovani della Fussballschule Professional - SampNews24 : #Sabiri: «#Sampdoria ambiente ideale per crescere. Lascerò il segno» - SampNews24 : #Sabiri carico per la #Sampdoria: «Totalmente concentrato» -