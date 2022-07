Rapporto Ocse sull’Italia avverte che senza PA efficiente non ci sarà sviluppo sostenibile

(Di domenica 3 luglio 2022) Arriva dall’un nuovo report che riguarda il nostro Paese e in particolare il ruolo della pubblica amministrazione tra i pilastri delloIlredatto dall’Organizzazione per la cooperazione e loeconomico è particolarmente illuminante soprattutto se lo confrontiamo, come fa anche Asvis, con la Voluntary National Review che l’Italia ha presentato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

PaoloStanzani2 : @livia64livia @Ganbol74 @YouTube Lo conoscevo già il rapporto ONU; l' ho pubblicato più volte, ma nessuno lo ha mai… - franco56it : ...è sempre il rapporto OCSE che scrive....dove eravate voi democratici che vi riempite la bocca dei diritti umani? - Iostoconlanato : @E__Io__Pago E ti suggerisco di leggere anche un altro rapporto OCSE su pensioni. Si chiama: “Ageing and Employment… - Iostoconlanato : @E__Io__Pago @spighissimo E ti suggerisco di leggere anche un altro rapporto OCSE su pensioni. Si chiama: “Ageing a… - RedattoreSocial : Cibo ai Paesi più poveri, l’importanza della pace e della trasformazione dei sistemi agroalimentari. Il rapporto di… -

Agenzia ANSA

Rispetto a trent'anni fa l'Italia è l'unico membro dell'in cui i salari sono diminuiti. In ... invece, chiedono una misura più impattante: il taglio del cuneo fiscale, ovvero iltra le ...In mancanza di interventi mirati, ildebito - Pil riprenderà la sua corsa. Richiamare l'... l'rivede al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia: +2,5% nel 2022,... Sulla crescita ... Online la Vnr dell’Italia ma l’Ocse avverte: “senza una PA efficace risultati impossibili” La PA deve essere al passo con tutto il resto per un vero sviluppo sostenibile, questi i risultati del nuovo rapporto Ocse ...La produttività agricola media deve aumentare del 28% nel prossimo decennio affinché il mondo possa raggiungere l'Obiettivo Fame Zero, mantenendo al contempo le emissioni agricole in linea con gli obi ...