"Perché la Pascale si è sposata in Toscan". Impensabile business: come campa oggi (Di domenica 3 luglio 2022) Ha lasciato Villa Maria un anno fa, Francesca Pascale. Per l'esattezza, nell'agosto 2021. Era la casa che Silvio Berlusconi aveva comprato per lei a Casatenovo in Brianza nel 2015, spendendo quasi 30 milioni di euro per ristrutturarla e ammodernarla. Nel marzo 2020 il Cav e Francesca si sono lasciati, una rottura non indolore, certo, ma tutt'altro che traumatica. E a conferma di ciò la decisione dell'ex premier di lasciare alla ragazza la villa in comodato d'uso. Ci è rimasta un anno, il tempo di conoscere Paola Turci (nell'estate del 2020) e innamorarsi di lei. Ieri si sono sposate a Montalcino, in quella stessa zona della Toscana in cui la Pascale si è trasferita, cambiando per sempre la propria vita e i propri orizzonti. Alle nozze, una cerimonia sobria e riservata con pochi invitati e nessuna "celebrità", rivela il ...

