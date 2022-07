Per Di Maio, Conte è come Salvini: “Temo un nuovo Papeete” (Di domenica 3 luglio 2022) Un nuovo attacco partito da Luigi Di Maio. Il bersaglio? Ancora una volta Giuseppe Conte. “Tutti ci ricordiamo del Papeete, ho paura che qualcuno voglia emulare quel gesto. Andare al voto adesso significa bruciare i fondi del Pnrr e rischiare di andare in esercizio provvisorio perché non potremmo approvare la legge di bilancio. Invece di trasformare questa fase in un momento di ripresa, porteremmo il Paese nel baratro”. Queste le parole del ministro degli Esteri nell’intervista a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Di Maio evoca il Papeete di Salvini Domani Conte incontrerà Draghi. Il colloquio arriva dopo un momento di forti tensioni. Erano, infatti, trapelate alcune indiscrezioni, secondo le quali il presidente del Consiglio, in una telefonata, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Unattacco partito da Luigi Di. Il bersaglio? Ancora una volta Giuseppe. “Tutti ci ricordiamo del, ho paura che qualcuno voglia emulare quel gesto. Andare al voto adesso significa bruciare i fondi del Pnrr e rischiare di andare in esercizio provvisorio perché non potremmo approvare la legge di bilancio. Invece di trasformare questa fase in un momento di ripresa, porteremmo il Paese nel baratro”. Queste le parole del ministro degli Esteri nell’intervista a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Dievoca ildiDomaniincontrerà Draghi. Il colloquio arriva dopo un momento di forti tensioni. Erano, infatti, trapelate alcune indiscrezioni, secondo le quali il presidente del Consiglio, in una telefonata, ...

fattoquotidiano : Dalle simpatie per i gilet gialli alla richiesta di aderire a Renew Europe, il partito centrista europeo fondato da… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Se cade il governo ci saranno costi enormi per le famiglie' #luigidimaio #mattarella #dimaio… - matteorenzi : Un accordo con Di Maio e Beppe Sala? Fantapolitica. Sala sta nel centrosinistra, vedremo se darà una mano alla poli… - giuseppedeiaco : RT @mariamacina: Solo un personaggio squallido e infimo come #Conte può pensare che dietro la scissione di Di Maio ci sia Draghi a cui non… - mclanari : RT @LaVeritaWeb: Dopo aver appoggiato le proteste parigine, a Bruxelles Giggino fa confluire i suoi nel gruppo del leader francese. Conte s… -