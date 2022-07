“Non riesco a respirare” Dayane Mello, la prova costume quest’anno l’ha vinta lei FOTO (Di domenica 3 luglio 2022) Dayane Mello, il suo fisico lascia tutti senza fiato: la modella brasiliana ha pubblicato una FOTO su Instagram che ha spiazzato i suoi numerosi followers Dayane Mello è una delle modelle più amate dei nostri tempi. Il suo esordio è avvenuto quando, da giovanissima, ha deciso di lasciare il suo paese d’origine – il Brasile – per provare a cercare fortuna altrove. Arrivata in Italia, la sua bellezza ha conquistato subito milioni di persone e da qui è iniziata la sua magica avventura. Dayane Mello (instagram)Dayane, nel corso di questi anni trascorsi qui in Italia, ha fatto tantissime cose. Ha trovato l’amore per un periodo, pensando che sarebbe stato per sempre, ed è diventata madre di una bellissima bambina. Ha continuato a lavorare, ... Leggi su esclusiva (Di domenica 3 luglio 2022), il suo fisico lascia tutti senza fiato: la modella brasiliana ha pubblicato unasu Instagram che ha spiazzato i suoi numerosi followersè una delle modelle più amate dei nostri tempi. Il suo esordio è avvenuto quando, da giovanissima, ha deciso di lasciare il suo paese d’origine – il Brasile – perre a cercare fortuna altrove. Arrivata in Italia, la sua bellezza ha conquistato subito milioni di persone e da qui è iniziata la sua magica avventura.(instagram), nel corso di questi anni trascorsi qui in Italia, ha fatto tantissime cose. Ha trovato l’amore per un periodo, pensando che sarebbe stato per sempre, ed è diventata madre di una bellissima bambina. Ha continuato a lavorare, ...

Pubblicità

martaottaviani : Perdonatemi, ma se mi blocca una fondamentalista della notizia che scrive per il fatto quotidiano e mi insultando i… - borghi_claudio : Grazie a @massimobitonci e ai miei colleghi di commissioni V Bilancio e VI Finanze che hanno fatto l'alba per chiud… - chiccavenza : RT @RenzoLaBianca: Ho una domanda che mi frulla in testa da settimane e non riesco a trovare una risposta sensata. La domanda è questa: Ma… - ocus_pocus_ : non riesco a decidere chi amo di più in questa foto ?? - _anna_ix : @sponkyjim Pazzesco, non riesco a vedere al di là del proprio naso -