Nicolas Vaporidis svela quali naufraghi non sopportava (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole di Nicolas Vaporidis Poco meno di una settimana fa Nicolas Vaporidis vinceva L’Isola dei Famosi 16! In questi giorni l’attore romano è tornato in Italia e nelle ultime ore ha già rilasciato una delle sue prime interviste. Nel corso di una chiacchierata con Il Corriere della Sera, Nicolas ha svelato perché ha deciso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole diPoco meno di una settimana favinceva L’Isola dei Famosi 16! In questi giorni l’attore romano è tornato in Italia e nelle ultime ore ha già rilasciato una delle sue prime interviste. Nel corso di una chiacchierata con Il Corriere della Sera,hato perché ha deciso L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - andreastoolbox : Nicolas Vaporidis svela quali naufraghi non sopportava - zazoomblog : Nicolas Vaporidis svela come mai ha accettato di partecipare all’Isola 16 (e perché non parla mai delle sue ex famo… - infoitcultura : Nicolas Vaporidis ha vinto l'Isola dei Famosi, ecco quanto ha guadagnato: cifra folle - IsaeChia : Nicolas Vaporidis svela come mai ha accettato di partecipare all’#Isola 16 (e perché non parla mai delle sue ex fam… -