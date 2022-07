Monza | Gazzetta dello Sport | arrivo di Icardi non impossibile

(Di domenica 3 luglio 2022) L’di Mauroalnon è. Negli ultimi giorni, Adriano Galliani ha parlato con Wanda Nara e, secondo quanto riportato da La, sembra aprirsi qualche spiraglio. L’argentino dovrà prima incontrare il PSG, considerando soprattutto che finoranon ha mai mostrato la volontà di lasciare Parigi. Indubbiamente ilavrebbe bisogno di un contributo da parte del club parigino per riuscire a pagare i 10 milioni a stagione dell’attuale ingaggio di. Nelle prossime ore, l’attaccante argentino si presenterà al raduno della squadra di Galtier e quella potrebbe essere l’occasione per parlare del proprio futuro ai dirigenti della squadra. Molto dipenderà dalla scelta del ...

