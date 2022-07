Marmolada | la valanga di ghiaccio ripresa dall' alt I video

Pubblicità

elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - Carlo68179242 : RT @elenabonetti: Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: grazie… - ottovanz : RT @DonaConzatti: Terribile valanga sulla #Marmolada Decine le vittime. Molte squadre di soccorso alla ricerca dei dispersi. Il Trentino è… -

Un importante seracco di ghiaccio è crollato sullalungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Al momento i soccorsi riferiscono che ci sarebbero almeno 6 morti e 9 feriti, di cui due gravi. Ma è ancora ...... con apposite ordinanze, l'accesso e la percorrenza dell'area interessata dallafino a ... Esprime 'il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla' il presidente ...Un seracco di ghiaccio si è staccato dalla cima della Marmolada. Una valanga di detriti, neve e ghiaccio ha travolto degli escursionisti. Ci sono morti, feriti e dispersi. Le operazioni di soccorso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...