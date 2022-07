Marmolada, crolla un ampio blocco di ghiaccio: le vittime salgono a 6. Otto i feriti, una decina i dispersi – I video (Di domenica 3 luglio 2022) Un importante blocco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada, la più alta catena montuosa delle Dolomiti. Al momento risultano essere 6 le vittime e 8 i feriti, di cui uno grave. I dispersi sarebbero una decina. Lo rende noto Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono almeno 5 gli elicotteri che si ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Un importantedito sulla, la più alta catena montuosa delle Dolomiti. Al momento risultano essere 6 lee 8 i, di cui uno grave. Isarebbero una. Lo rende noto Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. Isono stati ricoverati in più ospedali. Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono almeno 5 gli elicotteri che si ...

