LIVE Italia-Spagna 9-9 pallanuoto, Finale Mondiali 2022 in DIRETTA: si va ai rigori! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Italia-Spagna 9-9, si va ai rigori! 13? Immenso Cannella, recupera il possesso! 35? Espulsione per la Spagna, time-out. Qui gli iberici possono chiuderla. Serve la difesa della vita. 1’01” Iocchi Gratta anticipato al centro. 1’16” Miracolo di Aguirre su Di Fulvio. Corner. 1’39” Altra difesa granitica del Settebello! 2’03” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! PRESCIUTTIIIIIIIIIIIII!!! MA COSA HA FATTOOOOOOOOOOO??? DA LONTANISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Incoscienza pura, ma il pallone si insacca in rete! 2’32” Fondelli recupera il pallone! Mettiamoci il cuore adesso! Fino alla fine! 2’56” DOLCE!!!! Siamo a -1! Crediamoci! Assist illuminante di Di Fulvio, Dolce non sbaglia dai 2 metri. 3’24” Time-out chiamato da Campagna, uomo in più per ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI!9-9, si va ai13? Immenso Cannella, recupera il possesso! 35? Espulsione per la, time-out. Qui gli iberici possono chiuderla. Serve la difesa della vita. 1’01” Iocchi Gratta anticipato al centro. 1’16” Miracolo di Aguirre su Di Fulvio. Corner. 1’39” Altra difesa granitica del Settebello! 2’03” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! PRESCIUTTIIIIIIIIIIIII!!! MA COSA HA FATTOOOOOOOOOOO??? DA LONTANISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Incoscienza pura, ma il pallone si insacca in rete! 2’32” Fondelli recupera il pallone! Mettiamoci il cuore adesso! Fino alla fine! 2’56” DOLCE!!!! Siamo a -1! Crediamoci! Assist illuminante di Di Fulvio, Dolce non sbaglia dai 2 metri. 3’24” Time-out chiamato da Campagna, uomo in più per ...

