La Juve lo scarica subito: doppio colpo in Serie A (Di domenica 3 luglio 2022) La Juventus ha pronta una cessione illustre che lascerà spazio al doppio colpo: così Allegri può davvero esultare La stagione conclusa da un mese e mezzo a questa parte ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Lantus ha pronta una cessione illustre che lascerà spazio al: così Allegri può davvero esultare La stagione conclusa da un mese e mezzo a questa parte ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

mmaster16 : @gizzo97 Se la juve lo scarica così qualcosa che non li ha convinti c'è... - Campanelli11 : @boccia921 Neanche l’agenzia di Raiola ti sposta ossessivamente se ritiene idonea la tua collocazione, vedi Verratt… - magostinelli7 : Analisi del comportamento di #marotta 1) contatta #dybala convincendolo a non rinnovare con la juve 2) gioca al ri… - Mario_Bexxx : @capuanogio La Juve, per bocca dei suoi dirigenti, non è impazzita. Se scarica il personaggio, vuol dire che non va… - ZonaBianconeri : RT @ilSipontinoNet: È finita tra il centrale olandese e la Juve??? #Juventus .. -