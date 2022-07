"Il Siviglia non molla Luis Alberto" (Di domenica 3 luglio 2022) Siviglia - Il quotidiano As è sicuro: Luis Alberto è sempre nei pensieri del Siviglia. Il club andaluso sarebbe pronto ad inserire Oliver Torres nella trattativa: 12 milioni di euro più il cartellino ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 luglio 2022)- Il quotidiano As è sicuro:è sempre nei pensieri del. Il club andaluso sarebbe pronto ad inserire Oliver Torres nella trattativa: 12 milioni di euro più il cartellino ...

Pubblicità

sportli26181512 : “Il Siviglia non molla Luis Alberto”: Secondo As, il club andaluso vorrebbe riportare il Mago a casa. Lui intanto è… - LALAZIOMIA : “Il Siviglia non molla Luis Alberto” - pino_nostro : @Imeon_97 La mia classifica delle Top 3 più belle/godibili tra la ventina che ho visto è questa: 1) Barcellona 2) P… - sportli26181512 : Siviglia, nuova proposta alla Lazio per Luis Alberto: Il Siviglia non si dà per vinto e torna alla carica per Luis… - STnews365 : Barcellona, Luuk de Jong torna al PSV. Il Barcellona ha deciso di non trattenere l'attaccante del Siviglia Luuk de… -