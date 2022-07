Il contrattacco ucraino: colpita la città russa di Belgorod. Le esplosioni nella notte (Di domenica 3 luglio 2022) Il governatore della regione in cui si trova la città russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha reso noto che la località stamane è stata presa di mira da attacchi, senza tuttavia specificarne l'origine. Sono morte almeno tre persone e quattro rimaste ferite, tra le quali un bambino di 10 anni e un adulto che versa in gravi condizioni. Gladkov ha aggiunto che il sistema di difesa aerea ha funzionato. Nell'attacco, 11 condomini sono stati parzialmente distrutti, 39 case private sono state danneggiate, cinque delle quali completamente distrutte. <strong><a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/07/03/news/guerra russia ucraina esplosioni nella citta russa di belgord 3 morti zelensky dallinizio del conflitto 2610 tra citt-5429934/">ATTACCO ALL'UCRAINA - Segui ... Leggi su lastampa (Di domenica 3 luglio 2022) Il governatore della regione in cui si trova ladi, Vyacheslav Gladkov, ha reso noto che la località stamane è stata presa di mira da attacchi, senza tuttavia specificarne l'origine. Sono morte almeno tre persone e quattro rimaste ferite, tra le quali un bambino di 10 anni e un adulto che versa in gravi condizioni. Gladkov ha aggiunto che il sistema di difesa aerea ha funzionato. Nell'attacco, 11 condomini sono stati parzialmente distrutti, 39 case private sono state danneggiate, cinque delle quali completamente distrutte. ATTACCO ALL'UCRAINA - Segui ...

Pubblicità

cavicchioli : @finding_nebula Ho letto anche io notizie simili. Per questo credo che un eventuale contrattacco ucraino non vada c… - infoitinterno : Il contrattacco ucraino: colpita la città russa di Belgorod. Le esplosioni nella notte - HuffPostItalia : Zelensky: 'Combattimenti feroci nel Donbass'. Prove di contrattacco ucraino a Melitopol e Belgorod - Kayakhan13 : Belgorod, violento contrattacco ucraino in Russia – Libero Quotidiano - infoitinterno : Ucraina, la guerra in diretta: Belgorod, violento contrattacco ucraino in Russia -