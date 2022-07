F1 GP Gran Bretagna 2022, Sainz: “Giornata speciale, che non dimenticherò mai” (Di domenica 3 luglio 2022) “Non so cosa dire, è fantastico ottenere la prima vittoria con la Ferrari qui a Silverstone. E’ una Giornata speciale che non dimenticherò mai. Hamilton era sul pezzo oggi, ma siamo riusciti a tenere duro e a vincere. Ho faticato parecchio sul bilanciamento, Verstappen ci ha costretto a spingere tanto ma sono rimasto in gara. Sapevo che avrei avuto un’opportunità e l’ho sfruttata”. Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “Non so cosa dire, è fantastico ottenere la prima vittoria con la Ferrari qui a Silverstone. E’ unache nonmai. Hamilton era sul pezzo oggi, ma siamo riusciti a tenere duro e a vincere. Ho faticato parecchio sul bilanciamento, Verstappen ci ha costretto a spingere tanto ma sono rimasto in gara. Sapevo che avrei avuto un’opportunità e l’ho sfruttata”. Lo ha detto Carlos, pilota della Ferrari, dopo la vittoria nelPremio didi Formula 1. SportFace.

