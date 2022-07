Danimarca | spari in un centro commerciale di Copenaghen | arrestato un sospetto – Il video

(Di domenica 3 luglio 2022) Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in unnel pomeriggio di oggi, 3 luglio. La polizia della capitale danese su Twitter ha scritto: «Diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia». La sparatoria è avvenuta nelField’s. Una persona è stata arrestata, ha scritto Reuters. July 3, 2022 July 3, 2022 July 3, 2022 Leggi anche: Oslo,un sospettato per la sparatoria in una discoteca gay. Annullato il Pride previsto per oggi pomeriggio Oslo, sparatoria in una discoteca gay: due persone uccise. Un arresto – IlIstanbul, blitz della polizia turca al Pride: 200 arresti, in manette anche un fotografo dell’Afp – Il ...

tempoweb : Terrore a #Copenaghen, spari al centro commerciale: ci sono morti. Preso il killer VIDEO #cronaca #3luglio… -

Sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, in. La polizia danese, lanciando l'allarme su Twitter, ha spiegato di essere sul posto, il ... dove abbiamo ricevuto segnalazioni di", ... (Adnkronos) – Sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca. La polizia danese, lanciando l'allarme su twitter, ha spiegato di essere intervenuta sul posto, il centro commerciale Fie ... Esplosi diversi colpi di arma da fuoco a Copenaghen, in Danimarca, in un grande centro commerciale, il "Fields". Ci sarebbero diverse vittime, secondo quanto riferito dalla polizia danese. "Siamo pres ...