Cos'è Telegram, come funziona e in cosa è diverso da Whatsapp? (Di domenica 3 luglio 2022) cosa è Telegram? Si tratta di una delle app di messaggistica più famose e più utilizzate al mondo che è importante conoscere per via della garanzia di crittografia end-to-end (che andremo a spiegare meglio, in seguito, in che cosa consiste e cosa va a garantire). Partiamo dalle informazioni base da sapere: si tratta di un servizio di messaggistica istantanea e di broadcasting che si basa su cloud. A creare Telegram, fondando la società che se ne occupa, è stato l'imprenditore russo con cittadinanza nevisiana, francese ed emiratina Pavel Durov. La piattaforma del russo è nata quattro anni dopo rispetto a Whatsapp, nel 2013, e all'epoca Durvov sapeva che – per decollare – avrebbe avuto bisogno di offrire qualcosa di diverso da quello che già c'era.

