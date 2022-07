Calciomercato Torino: Vagnati cerca l’intesa con Nandez (Di domenica 3 luglio 2022) . I granata in pressing sull’uruguaiano Ancora niente da fare sul fronte Nahitan Nandez. Il ds del Torino Vagnati sta cercando di sbloccare la trattativa che lo porterebbe a vestire la maglia granata. Come ricorda questa mattina Tuttosport, il problema sarebbe un costo troppo esoso dell’ingaggio. Vagnati cercherà in tutti i modi di trovare la quadra per chiudere l’affare col Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) . I granata in pressing sull’uruguaiano Ancora niente da fare sul fronte Nahitan. Il ds delstando di sbloccare la trattativa che lo porterebbe a vestire la maglia granata. Come ricorda questa mattina Tuttosport, il problema sarebbe un costo troppo esoso dell’ingaggio.cercherà in tutti i modi di trovare la quadra per chiudere l’affare col Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

