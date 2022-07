VIDEO F1, GP Gran Bretagna 2022: highlights qualifiche. Sainz in pole position sul bagnato, Leclerc 3° (Di sabato 2 luglio 2022) Carlos Sainz ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari si è inventato una magia sul bagnato ed è riuscito a guadagnare la prima partenza al palo della sua carriera. Lo spagnolo ha sorpreso il favorito Max Verstappen, leader del campionato che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Charles Leclerc scatterà dalla terza piazzola. L’alfiere della Ferrari cercherà il sorpasso sull’olandese della Red Bull, in modo da recuperare punti importanti nella lotta per il titolo iridato. Lewis Hamilton si è difeso strenuamente con la Mercedes e completerà la seconda fila. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Carlosha conquistato ladel GP di, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari si è inventato una magia suled è riuscito a guadagnare la prima partenza al palo della sua carriera. Lo spagnolo ha sorpreso il favorito Max Verstappen, leader del campionato che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Charlesscatterà dalla terza piazzola. L’alfiere della Ferrari cercherà il sorpasso sull’olandese della Red Bull, in modo da recuperare punti importanti nella lotta per il titolo iridato. Lewis Hamilton si è difeso strenuamente con la Mercedes e completerà la seconda fila. Di seguito ilcon glie ...

