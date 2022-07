Turchia, chi c’è nella lista dei curdi che Ankara chiede a Svezia e Finlandia per l’ingresso nella Nato. Di Maio: “Non ci saranno ripercussioni” (Di sabato 2 luglio 2022) Una lista a grandezza variabile. C’è chi parla di 33, chi di oltre 70. Di certo, iniziano a comparire nomi e cognomi dei curdi che Recep Tayyip Erdogan vuole in cambio dell’ingresso di Svezia e Finlandia della Nato. Molti sono stati pubblicati dal quotidiano turco Hürriyet e nella lista ci sono ricercatori universitari, esperti di cybersicurezza, attivisti, sindaci, donne impegnate nella lotta per i diritti nonché insegnanti e giornalisti. L’accusa? Di far parte del Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, e di Fetö, il movimento guidato dall’ex alleato di Erdogan, Fethullah Gülen, accusato poi di essere dissidente e organizzatore del tentativo di golpe dell’estate di sei anni fa. “La vittoria di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Unaa grandezza variabile. C’è chi parla di 33, chi di oltre 70. Di certo, iniziano a comparire nomi e cognomi deiche Recep Tayyip Erdogan vuole in cambio deldidella. Molti sono stati pubblicati dal quotidiano turco Hürriyet eci sono ricercatori universitari, esperti di cybersicurezza, attivisti, sindaci, donne impegnatelotta per i diritti nonché insegnanti e giornalisti. L’accusa? Di far parte del Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, e di Fetö, il movimento guidato dall’ex alleato di Erdogan, Fethullah Gülen, accusato poi di essere dissidente e organizzatore del tentativo di golpe dell’estate di sei anni fa. “La vittoria di ...

