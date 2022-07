Trucco da concerto: idee con glitter ed eyeliner a prova di balli (Di sabato 2 luglio 2022) Che estate sarebbe senza musica? Non c’è bella stagione senza concerti. Jovanotti ha già dato appuntamento ai suoi fan con il Jova Beach Party. Tutti pronti a scatenarsi sulle spiagge italiane accompagnati dalle note di Lorenzo Cherubini. E come lui promettono divertimento e ballo anche i Måneskin, Elisa, i Guns N’ Roses, Achille Lauro e molti altri. Che siano concerti rock o pop, non importa. L’importante è scendere in pista. Ovviamente con un adeguato Trucco da concerto. Brillante, vistoso, eccentrico. Per festeggiare la musica e la propria voglia di ballare, ovviamente. Tenendo conto però del contesto: il make up deve essere a lunga durata e a prova di canto, ballo e sudore. Perché il Trucco da concerto non è solo un modo per esprimere il proprio entusiasmo, irrinunciabile per qualunque fan, ma ... Leggi su amica (Di sabato 2 luglio 2022) Che estate sarebbe senza musica? Non c’è bella stagione senza concerti. Jovanotti ha già dato appuntamento ai suoi fan con il Jova Beach Party. Tutti pronti a scatenarsi sulle spiagge italiane accompagnati dalle note di Lorenzo Cherubini. E come lui promettono divertimento e ballo anche i Måneskin, Elisa, i Guns N’ Roses, Achille Lauro e molti altri. Che siano concerti rock o pop, non importa. L’importante è scendere in pista. Ovviamente con un adeguatoda. Brillante, vistoso, eccentrico. Per festeggiare la musica e la propria voglia di ballare, ovviamente. Tenendo conto però del contesto: il make up deve essere a lunga durata e adi canto, ballo e sudore. Perché ildanon è solo un modo per esprimere il proprio entusiasmo, irrinunciabile per qualunque fan, ma ...

