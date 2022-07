Rugby | Test match | All Blacks schiantano Irlanda | bene Francia

Pubblicità

infoitsport : Rugby - Il Test Match Georgia-Italia si vedrà in diretta su Sky Sport - infoitsport : Rugby, Test Match: l’Italia in Romania per ritrovarsi e scalare il ranking - infoitsport : ROMANIA-ITALIA IN TV orario e diretta streaming test match rugby 2022 - infoitsport : Romania-Italia oggi, Test Match rugby: orario 1° luglio, canale tv, programma, streaming - infoitsport : Rugby, Test match: Padovani “Obiettivo è migliorare e guadagnarci il rispetto” -

Bella prova anche per la Francia nel primo dei duematch in Giappone: a Nagoya finisce 42 - 23 per i transalpini, autori di cinque mete contro le due dei padroni di casa. Le due nazionali si ...Termina 13 - 45 il match tra Romania e Italia , secondoMatch dell'estate azzurra 2022. Una grande vittoria per gli azzurri quella ottenuta a Bucarest , che permette all'Italia di vincere la terza partita consecutiva fuori casa , dopo quella di ...The veteran fly-half failed a head injury assessment and is likely to miss the second Test in Dunedin next Saturday under World Rugby protocols, adding to a mounting injury list. New Zealand also had ...A Eden Park Nuova Zelanda vittoriosa per 42-19, successo dei transalpini in Giappone ROMA (ITALPRESS) - Dura lezione per l'Irlanda a Eden Park, ...