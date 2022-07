Roma, Mkhitaryan saluta i tifosi: “Trionfo Conference perfetta conclusione, è stato un onore” (Di sabato 2 luglio 2022) Henrikh Mkhitaryan saluta i tifosi della Roma. “Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico – scrive su Twitter il calciatore, prossimo giocatore dell’Inter -. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia avevo un obiettivo: far vincere questo club e fare felici i suoi fantastici tifosi: obiettivo raggiunto a Tirana! Questo Trionfo è stato la perfetta conclusione dei miei tre anni in giallorosso“. “Ora è il momento dei saluti – continua il lungo messaggio -. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel club per il ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Henrikhdella. “Cari giallorossi, laè un club davvero unico – scrive su Twitter il calciatore, prossimo giocatore dell’Inter -. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale diLeague e oltre, il vostro supporto èeccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia avevo un obiettivo: far vincere questo club e fare felici i suoi fantastici: obiettivo raggiunto a Tirana! Questoladei miei tre anni in giallorosso“. “Ora è il momento dei saluti – continua il lungo messaggio -. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel club per il ...

