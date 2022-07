Piana degli Albanesi festeggia ? anni di Cristina Cuccia (Di sabato 2 luglio 2022) Piana degli Albanesi – Cristina Cuccia, nata il 28 Giugno 1922, festeggia insieme alla sua famiglia e al primo cittadino i suoi 100 anni. Piana degli Albanesi vanta la presenza di molteplici centenari e anche qualche ultracentenario. L’Amministrazione Comunale con il Sindaco ed il Vicesindaco Simona Scalia ha voluto festeggiare, con il dono di una targa, l’importante evento. “Abbiamo festeggiato gli splendidi anni della nostra concittadina Cristina Cuccia – ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta -. Donna dal temperamento forte, moglie e zia presente e affettuosa per la propria famiglia e soprattutto per i propri nipoti. È sempre ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 2 luglio 2022), nata il 28 Giugno 1922,insieme alla sua famiglia e al primo cittadino i suoi 100vanta la presenza di molteplici centenari e anche qualche ultracentenario. L’Amministrazione Comunale con il Sindaco ed il Vicesindaco Simona Scalia ha volutore, con il dono di una targa, l’importante evento. “Abbiamoto gli splendididella nostra concittadina– ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta -. Donna dal temperamento forte, moglie e zia presente e affettuosa per la propria famiglia e soprattutto per i propri nipoti. È sempre ...

