"Ora mi deve delle scuse". Tommaso Zorzi furioso: la polemica col vip

Tommaso Zorzi Andrea Pucci è polemica. Tutto è nato per la battuta che il comico avrebbe fatto nel corso del suo spettacolo e che è stata subito riportata al vincitore del GF Vip 5. Ovvero: "I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno strono in due, se sei ancora più strono in gola, se sei Zorzi in c…". Il conduttore di 'Tailor Made – Chi ha la stoffa?' Ha raccontato tutto tra le Storie di Instagram: "Parliamone un attimo. La cosa che mi fa impazzire è: tu che ne sai dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo in c… Questa cosa degli omosessuali che lo prendono lì, siamo nel 2022, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere", il commento di Tommaso Zorzi Andrea.

