LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen conquista la semifinale, appuntamento alle 16.00 (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 13.05: Chiudiamo il LIVE e vi ridiamo appuntamento alle ore 16.00. 13.03: Andreas Sargent Larsen ha chiuso con il sedicesimo punteggio e sarà in semifinale. Eliminato Eduard Timbretti Gugiu con 279.85 (35° posto). 13.02: Il cinese Yang Jian vince l’eliminatoria (495.65) davanti al connazionale Yang Hao (468.20) e al giapponese Rikuto Tamai (455.50). 13.00: Solo 49.60 per un triplo e mezzo ritornato raggruppato per Andreas Sargent Larsen, che ha chiuso con 369.70, centrando l’accesso alla ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 13.05: Chiudiamo ile vi ridiamoore 16.00. 13.03:ha chiuso con il sedicesimo punteggio e sarà in. Eliminato Eduard Timbretti Gugiu con 279.85 (35° posto). 13.02: Il cinese Yang Jian vince l’eliminatoria (495.65) davanti al connazionale Yang Hao (468.20) e al giapponese Rikuto Tamai (455.50). 13.00: Solo 49.60 per un triplo e mezzo ritornato raggruppato per, che ha chiuso con 369.70, centrando l’accesso alla ...

