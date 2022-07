LIVE – Sonego-Nadal 0-1, terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 2 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Sonego e Rafael Nadal, valevole come terzo turno del torneo di Wimbledon 2022. Il tennista italiano ha eliminato in serie Denis Kudla e Hugo Gaston, affermandosi nuovamente sui campi di Londra dopo gli ottavi di finale dell’anno precedente; considerando il titolo ad Antalya 2019, sulla medesima superficie, senza dubbio il torinese sarà un ostacolo non di poco conto per un Nadal non al massimo delle sue possibilità. Il maiorchino viene comunque dai trionfi a Melbourne e Parigi, non avendo assolutamente voglia di fermarsi. Chi riuscirà a prevalere tra l’autorevole Sonego e il fenomenale Nadal? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Rafael, valevole comedel torneo di. Il tennista italiano ha eliminato in serie Denis Kudla e Hugo Gaston, affermandosi nuovamente sui campi di Londra dopo gli ottavi di finale dell’anno precedente; considerando il titolo ad Antalya 2019, sulla medesima superficie, senza dubbio il torinese sarà un ostacolo non di poco conto per unnon al massimo delle sue possibilità. Il maiorchino viene comunque dai trionfi a Melbourne e Parigi, non avendo assolutamente voglia di fermarsi. Chi riuscirà a prevalere tra l’autorevolee il fenomenale? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ...

