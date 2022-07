Lavori difformi in cava Scatta la sospensione del Parco delle Apuane - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

LA NAZIONE

nell'area di cava a cielo aperto per 7mila metri cubi: scatta l'ordinanza del presidente del Parco delle Alpi Apuane, Alberto Putamorsi, che impone lo sospensione delle lavorazioni ......riassunti tutti i contenuti delle asseverazioni che il tecnico è chiamato a redigere nei... regole e principi tecnici e/o giuridicida quelli individuati dal legislatore e dalla ... Lavori difformi in cava Scatta la sospensione del Parco delle Apuane Lavori difformi nell’area di cava a cielo aperto per 7mila metri cubi: scatta l’ordinanza del presidente del Parco delle Alpi Apuane, Alberto Putamorsi, che impone lo sospensione delle lavorazioni all ...Una delle aree risultava interferire con una cavità carsica oggetto di tutela. A segnalarlo è la stessa ditta concessionaria, da lì l’ordinanza del Parco ...