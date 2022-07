Kyrgios e Nadal | tra rabbia e astuzia | ' La febbre del sabato sera'

Pubblicità

Eurosport_IT : Mentre Kyrgios e Tsitsipas si sfidano a colpi di scorrettezze, sul centrale Nadal si scusa con Sonego al centro del… - SportRepubblica : Nadal zittisce sonego, ma il palco è di mago Kyrgios [aggiornamento delle 23:10] - jpbellotto : Giochi e stravinci contro #Sonego e ti lamenti del 'volume della radio' Benissimo ma non bene Nadal E Kyrgios dimos… - BarbettaRossa : Tra coloro rimasti in corsa per il titolo di #Wimbledon2022, #Djokovic è colui che vanta il maggior numero di appar… - sportface2016 : #Wimbledon2022, il commento dal day-6 con focus sulle polemiche tra #Kyrgios e #Tsitsipas, ma anche tra #Nadal e… -

Passano ai quarti Taylor Fritz, Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp. Lo statunitense (n.11 del seeding) batte lo slovacco Alex Molcan (n.51 al mondo) per 6 - 4 6 - 1 7 - 6(3). l'australiano (..., capace di 61 vincenti a 57 e 31 gratuiti contro 36, completa il match con un perfetto ... Il mood della serata sembra aver contagiato anche Rafache, dopo aver perso un break di vantaggio ...'Mi sentivio favorito. L'avevo battuto poche settimane fa, Tsitsipas invece mi ha sconfitto una volta sola'. Parola di Nick Kyrgios, tornato ...even with Rafa Nadal playing over on Centre Court. It did not disappoint either, with scintillating tennis accompanied by mayhem as both players lost their heads. With the lights on and a deafening ...