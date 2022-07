Italia-Olanda pallanuoto femminile oggi, Mondiali 2022: orario sabato 2 luglio, tv, streaming, programma Finale 3°-4° posto (Di sabato 2 luglio 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile si concluderanno oggi, sabato 2 luglio: il Setterosa di Carlo Silipo, dopo aver battuto ai quarti di Finale la Francia, è stata battuta in semiFinale dagli Stati Uniti, e sfiderà oggi, sempre a Budapest, alle ore 14.30, l’Olanda, superata dall’Ungheria nel penultimo atto. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Olanda DI pallanuoto femminile DALLE 14.30 La partita Italia-Olanda sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Idisi concluderanno: il Setterosa di Carlo Silipo, dopo aver battuto ai quarti dila Francia, è stata battuta in semidagli Stati Uniti, e sfiderà, sempre a Budapest, alle ore 14.30, l’, superata dall’Ungheria nel penultimo atto. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 14.30 La partitasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà ...

