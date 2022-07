Inter | UFFICIALE Mkhitaryan |  colpo a zero per i nerazzurri

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 luglio 2022) . Il trequartista armeno ha firmatoè un nuovo giocatore dell’: il comunicatoper l’arrivo a parametrodel fantasista armeno dalla Roma. «C’è un mondo, dentro a Henrikh. Ci sono tante lingue parlate, ci sono paesi visitati, squadre di club, compagni di squadra di nazionalità differenti, grandi allenatori. C’è il mondo, ma ci sono anche radici profonde, coperte da una malinconia ormai adulta, che da sempre lo guida, in campo e fuori. Il primo armeno della storia dell’: parte da Yerevan la storia di Henrikh, il 21 gennaio 1989. Figlio di Hamlet, professione calciatore, ruolo attaccante. Nasce in Armenia, ma cresce in Francia il piccolo Henrikh. Perché papà gioca in seconda divisione francese, segna diversi gol. La simbiosi ...