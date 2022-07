Il padre e allenatore di Tsitsipas: Stefanos ha detto, “Voglio sentire il greco quando gioco!” (Di sabato 2 luglio 2022) Nella giornata in cui Tsitsipas affronterà Kyrgios per il terzo turno del torneo di Wimbledon, L’Equipe torna sul tema del coaching a ogni punto. Un tema sollevato dal padre e allenatore del tennista greco, Apostolos Tsitsipas. Proprio lui è stato spesso accusato di parlare troppo a bordo campo con il figlio che a sua volta si è dovuto difendere spiegando che tanto mentre gioca non sente niente e nessuno Il quotidiano francese ha intervistato Apostolos chiedendogli perché, per lui, è così importante che Stefanos abbia le sue indicazioni a bordo campo «Conosco tutti i dettagli del suo gioco ed è molto importante che io usi la lingua del paese in cui è nato. Molte parole hanno un significato per lui, parole che possono risalire all’infanzia. Ad esempio fallaleos (in fonetica) , che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Nella giornata in cuiaffronterà Kyrgios per il terzo turno del torneo di Wimbledon, L’Equipe torna sul tema del coaching a ogni punto. Un tema sollevato daldel tennista, Apostolos. Proprio lui è stato spesso accusato di parlare troppo a bordo campo con il figlio che a sua volta si è dovuto difendere spiegando che tanto mentre gioca non sente niente e nessuno Il quotidiano francese ha intervistato Apostolos chiedendogli perché, per lui, è così importante cheabbia le sue indicazioni a bordo campo «Conosco tutti i dettagli del suo gioco ed è molto importante che io usi la lingua del paese in cui è nato. Molte parole hanno un significato per lui, parole che possono risalire all’infanzia. Ad esempio fallaleos (in fonetica) , che ...

Pubblicità

napolista : Il padre e allenatore di #Tsitsipas: Stefanos ha detto, “Voglio sentire il greco quando gioco!” Su L’Equipe, Apost… - felixsarcona5 : RT @DAZN_IT: Padre, allenatore, fratello: ecco cos'è un allenatore per i suoi ragazzi. E Italiano per la sua Fiorentina ?? Day Off, con @Di… - Salvo_1_ : RT @carmi_ne: - Polo nel pantalone della tuta con nodo del laccetto bello stretto - Cuffiette - tettine mosce sporgenti Praticamente mio p… - AndreaMinali : @Stweetter @SantucciFulvio Più che febbraio marzo sono stati decisivi dei punti persi a inizio stagione; magari gio… - veriinteristi : @benbarelliano Il suo primo allenatore ha detto che tifava l’Inter per fare un dispetto al padre gonzo. Godo -