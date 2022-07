Giochi del Mediterraneo | tennis | oro e argento dalle finali azzurre

(Di sabato 2 luglio 2022) Orano – E’ stato faticoso ma alla fine la vittoria è arrivata. Francesco Passaro ha conquistato la medaglia d’oro nel singolare superando lo spagnolo Carlos Lopez Montagud 2-1 (6-7; 64; 6-3). L’azzurro ha più volte tentato di portarsi avanti nel primo set ma è stato superato al tie-break. Il primo servizio non è stata l’arma migliore dell’azzurro ma la precisione dei suoi colpi soprattutto da fondo campo ha fatto la differenza insieme alla miglior tenuta fisica negli ultimi games. Non è riuscita ad esaudire il suo desiderio Nuria Brancaccio. Impegnata nella finale del singolare contro la spagnola Guiomar Maristany Zuleta l’azzurra dopo il bronzo conquistato nel doppio sperava di conquistare l’oro ma si è dovuta accontentare della medaglia d’. Eppure dopo un primo set di marca spagnola Nuria era riuscita a strappare il secondo set dopo il 5-5. L’ultima fatica ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 |… - Campioni_cn : Giochi del Mediterraneo: Bencosme torna alla ribalta con un quarto posto nei 400hs - xarkzs : RT @federtennis: Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 brilla il #tennis azzurro! ?? Francesco #Passaro conquista la medaglia d'oro ??, Nu… -

Il talento veneto, che nell'ultima stagione ha raccolto 8 presenze in Serie B nonostante la giovanissima età e attualmente è impegnato aiMediterraneo con l' Italia Under 18 , ha un ...Antonio La Torre da Orano, in Algeria, dove sta seguendo gli azzurri aiMediterraneo - abbiamo cercato di prenotare una risonanza. Niente da fare'. Persino Helena Duplantis, mamma di Mondo ...Sei mesi a Napoli che sono rimasti nel cuore di Edmundo Alves de Souza Neto, meglio noto solo come Edmundo al grande pubblico, il brasiliano che per mezza stagione indossò la ...Un lungo e dettagliato tributo ad uno dei maggiori talenti del calcio argentino e italiano. Franco Vazquez è stato celebrato dal sito Ultimo Uomo. Un racconto delle magie e prodezze del Mudo che hanno ...