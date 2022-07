GF VIp 7 | una delle nuove vippone avrebbe fatto parte di una banda di scippatori

(Di sabato 2 luglio 2022) Tra i nuovi inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 7 c’è anche la rapper italo marocchina Chadia Rodriguez, che attualmente conduce un programma su Real Time. Stando a numerose segnalazioni riportate a Deianira Marzano, nonché ad alcuni articoli di cronaca, la Rodriguez e il suo fidanzatoroin passato della cosiddetta “dello spray”, ovvero quel gruppo di giovani che spruzzava lo spray urticante nella folla per rapinare la gente. La stessacoinvolta nei disastri di Torino qualche anno fa, dove nella calca persero la vita alcune persone. Davvero, se così fosse, Alfonso Signorini ha messo sotto contratto una persona del genere?, si chiedono in molti? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande Fratello Vip 7, svelati i primi tre concorrenti certi ...

Pubblicità

petergomezblog : “La ministra dell’Università Messa tentò di favorire 3 studenti vip (due diplomatiche e una funzionaria) quando era… - marinellafly12 : RT @petergomezblog: “La ministra dell’Università Messa tentò di favorire 3 studenti vip (due diplomatiche e una funzionaria) quando era ret… - pavafrav : RT @petergomezblog: “La ministra dell’Università Messa tentò di favorire 3 studenti vip (due diplomatiche e una funzionaria) quando era ret… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: “La ministra dell’Università Messa tentò di favorire 3 studenti vip (due diplomatiche e una funzionaria) quando era ret… - oggisettimanale : Questa sera alle 20, ?@BlobRai3? dedicherà una puntata a #RaffaellaCarrà, a quasi un anno dalla morte. Tra nostalg… -

... considerando che ha già lavorato tempo fa come opinionista sia al Grande Fratelloche a Tiki ... Non c'è però, nel suo caso,Wanda Nara che faccia da contraltare nella trattativa. L'Inter, il ...... Leggi anche Edoardo Tavassi spiazza su Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis A proposito disua possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ...George Clooney è tornato sul lago di Como e ha riaperto Villa Oleandra, luogo di ritiro estivo, acquistata nel 2002. A far sospettare del ritorno dell’attore alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai p ...Dopo quattro acquisti ufficiali, il Monza sogno un grande colpo: Mauro Icardi dal PSG. Galliani ha parlato con Wanda Nara ...