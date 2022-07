Dopo i No-vax spuntano i No-sic, i negazionisti della siccità: «Il Po in secca? Foto vecchie» (Di sabato 2 luglio 2022) #siccitànelvostrocervello è la bandiera di alcuni dei nuovi negazionisti climatici, i No-sic, coloro che non credono all’emergenza siccità. Molti i punti in comune con i No-vax e i No-Mask: insulti al presidente del Consiglio Mario Draghi, la convinzione che dietro l’emergenza ci sia un complotto truffaldino ai danni dei cittadini e i media «venduti» al servizio del potere. Il Po, a loro avviso, sarebbe pieno di acqua e a dimostrarlo sarebbero le Foto del fiume che i loro amici gli avrebbero inviato in tempo reale. «Il fiume Po non è in secca. Allarme siccità per i depensati», scrive (in modo sgrammaticato) un’utente su Twitter, pubblicando un video del fiume in buone condizioni. «Il governo dove vuole arrivare?», chiede nei commenti un’altra. Ed ecco la risposta rivelatrice: «A ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) #nelvostrocervello è la bandiera di alcuni dei nuoviclimatici, i No-sic, coloro che non credono all’emergenza. Molti i punti in comune con i No-vax e i No-Mask: insulti al presidente del Consiglio Mario Draghi, la convinzione che dietro l’emergenza ci sia un complotto truffaldino ai danni dei cittadini e i media «venduti» al servizio del potere. Il Po, a loro avviso, sarebbe pieno di acqua e a dimostrarlo sarebbero ledel fiume che i loro amici gli avrebbero inviato in tempo reale. «Il fiume Po non è in. Allarmeper i depensati», scrive (in modo sgrammaticato) un’utente su Twitter, pubblicando un video del fiume in buone condizioni. «Il governo dove vuole arrivare?», chiede nei commenti un’altra. Ed ecco la risposta rivelatrice: «A ...

Pubblicità

b_1n0 : RT @mittdolcino: 'Gli unici a guadagnarci sono i gestori della moneta elettronica, che possono contare su uno Stato che obbliga il suo tess… - mittdolcino : 'Gli unici a guadagnarci sono i gestori della moneta elettronica, che possono contare su uno Stato che obbliga il s… - CordioliMirco : RT @totomilazzo13: Quindi per Bacco noi free vax siamo belli addormentati.. dopo averlo ascoltato divertito offendere la Mariani, sono anco… - Alessia_ing : RT @totomilazzo13: Quindi per Bacco noi free vax siamo belli addormentati.. dopo averlo ascoltato divertito offendere la Mariani, sono anco… - Lilly64001532 : RT @totomilazzo13: Quindi per Bacco noi free vax siamo belli addormentati.. dopo averlo ascoltato divertito offendere la Mariani, sono anco… -