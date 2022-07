Clarissa Selassiè annuncia la novità | “Sto lavorando tantissimo”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 2 luglio 2022) La più piccola delle sorellenon smette di lavorare a nuovi progetti:aggiorna i fan sui social Il tempo delle vacanze basate sul relax più assoluto non è ancora arrivato per. La più piccola delle tre principesse, che hanno partecipato all’ultima edizione del GF Vip, ha aggiornato i fan di Instagram nelle scorse ore, spiegando loro come ad attenderla al varco ci siano diverse. La principessina ha infatti spiegato che al momento staa vari progetti, con uno di questi che prosegue a gran velocità e presto potrebbe anche vedere la luce: “Vi penso sempre e i miei progetti non smettono mai di svilupparsi e soprattutto i miei sogni. Stoper voi, è a voi che devo tutto e vi devo ...