Calabria, donna accoltellata in una villetta a Mandatoriccio: il marito portato in caserma (Di sabato 2 luglio 2022) È stata ritrovata morta nella sua abitazione a Mandatoriccio, nel Consentino, una donna di 71 anni. Domenica Caligiuri, insegnante in pensione, presentava numerose ferite da arma da taglio sul suo corpo, quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione della figlia, preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. I militari dell’Arma l’hanno ritrovata cadavere nel letto della sua villetta nella zona marina de Le Ginestre, poco prima di pranzo. Dopo i primi accertamenti, i sospetti si sono subito focalizzati sul marito donna, un 73enne che è stato accompagnato in caserma per essere sentito dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano e dal magistrato di turno della procura di Castrovillari. Al momento, nei confronti dell’uomo – con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) È stata ritrovata morta nella sua abitazione a, nel Consentino, unadi 71 anni. Domenica Caligiuri, insegnante in pensione, presentava numerose ferite da arma da taglio sul suo corpo, quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione della figlia, preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. I militari dell’Arma l’hanno ritrovata cadavere nel letto della suanella zona marina de Le Ginestre, poco prima di pranzo. Dopo i primi accertamenti, i sospetti si sono subito focalizzati sul, un 73enne che è stato accompagnato inper essere sentito dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano e dal magistrato di turno della procura di Castrovillari. Al momento, nei confronti dell’uomo – con ...

