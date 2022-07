Cadavere trovato a Napoli, per i familiari è Andrea Covelli (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato riconosciuto dai familiari Andrea Covelli l’uomo trovato morto in via Pignatiello, a Napoli, nel quartiere di Pianura: si tratta del giovane di 27 anni scomparso il 29 giugno scorso. Sui social congiunti ed amici del giovane esprimono il cordoglio per la scomparsa del ragazzo. Il corpo è stato scoperto nell’area boschiva de La Selva, dove peraltro una telefonata anonima giunta qualche giorno prima ai familiari aveva annunciato la presenza del Cadavere. Il giovane sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Le condizioni del corpo non hanno consentito ancora un riconoscimento definitivo del Cadavere che avverrà nelle prossime ore anche se la famiglia si è mostrata particolarmente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato riconosciuto dail’uomomorto in via Pignatiello, a, nel quartiere di Pianura: si tratta del giovane di 27 anni scomparso il 29 giugno scorso. Sui social congiunti ed amici del giovane esprimono il cordoglio per la scomparsa del ragazzo. Il corpo è stato scoperto nell’area boschiva de La Selva, dove peraltro una telefonata anonima giunta qualche giorno prima aiaveva annunciato la presenza del. Il giovane sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Le condizioni del corpo non hanno consentito ancora un riconoscimento definitivo delche avverrà nelle prossime ore anche se la famiglia si è mostrata particolarmente ...

