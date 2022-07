Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter, nasce del tenero e non solo (Di sabato 2 luglio 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Quinn e Carter finiscono a letto insieme mentre Zoe continua a sperare che la sua amica abbia convinto il Walton a perdonarla. Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni di oggi ci fanno sapere che tra Carter e Quinn ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Zoe ha incaricato la moglie di Eric ad aiutarla a conquistare il bellissimo avvocato, anche se non ha proprio idea di quanto la donna sia follemente attratta dall’uomo. Ad accorgersi di questo feeling sua sorella Paris che subito la mette in allerta. Nonostante l’avviso la Buckingam crede che la sua amica non possa mai tradirla, e invece… Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Quinn e ... Leggi su formatonews (Di sabato 2 luglio 2022) Ledici fanno sapere chefiniscono a letto insieme mentre Zoe continua a sperare che la sua amica abbia convinto il Walton a perdonarla. Una nuova puntata attende i fan di. Ledi oggi ci fanno sapere che traci sarà un vero e proprio colpo di scena. Zoe ha incaricato la moglie di Eric ad aiutarla a conquistare il bellissimo avvocato, anche se non ha proprio idea di quanto la donna sia follemente attratta dall’uomo. Ad accorgersi di questo feeling sua sorella Paris che subito la mette in allerta. Nonostante l’avviso la Buckingam crede che la sua amica non possa mai tradirla, e invece… Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio.e ...

zazoomblog : Anticipazioni Beautiful: colpo di testa di Quinn la sorpresa è servita - #Anticipazioni #Beautiful: #colpo - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 2 luglio: la sconvolgente scoperta di Zoe - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni: sta succedendo - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 2 luglio: notte insieme per Carter e Quinn - infoitcultura : “Beautiful”, le anticipazioni: Quinn ha perso la testa per Carter -