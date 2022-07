Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 09:45 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 1 LUGLIO 2022 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma FIUMICINO DOVE PER UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A12 Roma TARQUINIA. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. ANCORA IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE CENTRO, LUNGHE CODE SULLA COMPLANARE NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA, CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. E UN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 1 LUGLIOORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LAFIUMICINO DOVE PER UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A12TARQUINIA. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. ANCORA IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE CENTRO, LUNGHE CODE SULLA COMPLANARE NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA, CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONETRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. E UN ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac incidente tra veicoli privati in piazzale di Porta Pia, le linee bus 60-62-66-90 direzione N… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra via del Quartaccio e via Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pineta Sacchetti, tra piazza Pio IX e via Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come intenso sulla A24 tra il G.R.A. e viale Palmiro Togliatti - romamobilita : #Roma #viabilità Pontina, code per incidente nel tratto compreso tra Tor De' Cenci e Mostacciano, in direzione Eur. -