Ucraina, il Papa: le Nazioni Unite non hanno il potere di imporsi (Di venerdì 1 luglio 2022) "Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era molta speranza nelle Nazioni Unite. Non voglio offendere, so che ci sono ottime persone che lavorano, ma su questo punto non hanno il potere di imporsi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era molta speranza nelle. Non voglio offendere, so che ci sono ottime persone che lavorano, ma su questo punto nonildi. ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Il Papa: folle guerra, preghiamo senza stancarci per la pace - alioti_gianni : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo. #ANSA… - BolettiMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo. #ANSA… - blimadelima : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo. #ANSA… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo.… -